بكين 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بقى سعر الفائدة على قروض العام الواحد عند مستوى 85ر3 % وعلى قروض الخمس سنوات عند مستوى 65ر4 % .وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل الماضي، حيث تم في ذلك الوقت خفض الفائدة على القرض السنوي بمقدار 20 نقطة أساس أي 2ر0 نقطة مئوية وفائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.وكان بنك الشعب الصيني قد ضخ في الأسبوع الماضي 200 مليار يوان في النظام المالي من خلال آلية إقراض متوسطة المدى بفائدة قدرها 95ر2 % وهي نفس قيمة الآلية السابقة.// انتهى //10:11ت م0024