جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأجرى أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19 " ، حيث كانت تشكو من آلآم في أسفل البطن مع فقدان للشهية وتقيؤ أحياناً، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة تبين وجود تضخم والتواء في المبيض الأيمن.وقرر الفريق المعالج عمل استكشاف لها عبر شق جراحي أسفل البطن بعد إدخال المريضة لغرفة العمليات مع اتخاذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية كافة للتعامل مع مثل هذه الحالات.وتم استئصال المبيض الأيمن لتضخمه ووجود تغيرات باثولوجية، حيث تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وبعد ذلك نقلت المريضة لقسم العزل وهي بصحة جيدة وذلك لاستكمال الخطة العلاجية.// انتهى //10:14ت م0025