بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم تداعيات الحملة العسكرية التركية التي طالت شمال العراق مبرزة ردود الفعل المنددة والرافضة لهذه الحملة التي تمثل انتهاكا لسيادة العراق وحرمة أراضيه وأجوائه الوطنية ، منوهة بأن أمام الحكومة العراقية ثلاثة خيارات ، الأول اللجوء الى القانون الدولي ورفع شكوى دولية ضد تركيا، والثاني الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية، والثالث استخدام الورقة الاقتصادية ، علما بأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يزيد على 20 مليار دولار سنويًا .وتطرقت الصحف إلى زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أمس لبغداد مبرزة نتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وبخاصة مايتعلق بالملفات العالقة بين الجانبين وسبل إيجاد حلول سريعة لها .وأبرزت تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي، بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.وتطرقت إلى تاكيد وزير الخارجيّة فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بأنّ من أولويّات السياسة الخارجية العراقيّة توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون ، لخلق ساحة خليجية واسعة ومُشترَكة,مشيدا بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي، في دعم وحماية سيادة العراق.// انتهى //10:15ت م0026