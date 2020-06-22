برلين 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 537 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 190 ألفا و359 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8885 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 175 ألفا و300 حالة.// انتهى //10:19ت م0029