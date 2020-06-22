أبها 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، تصميم برنامج "تجهيز" للمقررات الدراسية، الهادف إلى حصر احتياج المقررات، وتسجيل توريدها من المطابع وفرزها للصرف بشكل مقنن حسب الحاجة الفعلية ، وتسهيل عمليات الصرف وحفظها وأرشفتها ، وجرد المستودعات نهاية العام الدراسي.وتتضمن آلية عمل البرنامج تسجيل جميع مدارس المنطقة واحتياجها من المقررات بمختلف المراحل ، وما يرد من كميات حسب توريد المطابع ، وفرز المدارس على مختلف المراحل وفق مكاتب التعليم ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل يومية لترحيل المقررات من المستودع الرئيس إلى المستودعات الفرعية ، والشروع في عملية الصرف ، وطباعة أمر الصرف والتسلم ، وإرسال كشوف التوزيع للمستودعات الفرعية ، وصولا إلى مخرجات البرنامج في إصدار مجموعة من التقارير والإحصاءات المختلفة التي توضح عمليات الصرف حسب المكاتب والمدارس، وتوريد المقررات والجرد السنوي أو الفصلي.// انتهى //10:21ت م0031