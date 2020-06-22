جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستُقيم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "ابتكار نموذج العمل التجاري والقيمة المُضافة "، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتتناول الدورة التي يُقدّمها المدرب المهندس أحمد أبو طالب عبر الاتصال المرئي ، محاور عِدة تتمثل في شرح مقدمة نماذج الأعمال، والأقسام التسعة لنماذج الأعمال، وكيف يتم الإبتكار باستخدام نموذج الأعمال، ووضع الإستراتيجيات من خلال تلك النماذج، وكيفية تبني نموذج عمل خاص، بالإضافة إلى التطرق لفشل الأعمال، ومدخل لبناء منشأة متعددة النماذج.ودعت المكتبة المهتمين بهذا الشأن، إلى حضور الدورة التي تنطلق من الساعة الـ5.30 إلى 10.30مساءً.11:01ت م0033