صبيا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسحققت إدارة تعليم محافظة صبيا 18 ميدالية، ضمن منافسات مسابقة الكانجرو للرياضيات على مستوى المملكة، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) عن بُعد .وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الميداليات التي حققتها الإدارة تمثلت في حصول طلاب وطالبات "تعليم صبيا" على ذهبيتين و سبع ميداليات فضية و9 برونزية في المسابقة ، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات المشاركين، مشيدًا بالدور الفاعل والكبير لأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم ولقسمي نشاط الطالبات والطلاب، وكافة الجهود التي تقدمها الوزارة للرقي بمهارات وقدرات الطلاب والطالبات وبمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.من جانبهما أشار كل من المساعد للشؤون التعليمية بنين ناصر بن أحمد بشير معافى والمساعدة للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي إلى أن مسابقة الكانجارو تعد من من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم مستهدفة الطلبة السعوديين وغير السعوديين وذلك بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتطوير مهاراتهم والقدرة على حل المسائل الحسابية وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات ، مؤكدين عمل الإدارة على نشر ثقافة المسابقة وتوضيح آليات المشاركة وضوابطها، وتشكيل لجان العمل في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.// انتهى //12:13ت م0054