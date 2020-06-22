الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بداءً من يوم الأربعاء القادم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://psmc.mod.gov.sa/، ثم الدخول على تبويب ( كلية الأمير سلطان الصناعية) .وبينت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ .// انتهى //12:16ت م0055