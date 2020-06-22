عام / المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بداءً من يوم الأربعاء القادم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://psmc.mod.gov.sa/، ثم الدخول على تبويب ( كلية الأمير سلطان الصناعية) .
وبينت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ .
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12:16ت م
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