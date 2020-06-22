بيروت 1 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى جنوب لبنان.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ان طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:16ت م0056