المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستواصل أمانة المدينة المنورة جهودها في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة، وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرق الرقابية تُكثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية العملاء والعاملين.وبينت الأمانة أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظًا على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.وشددت على استمرار تطبيق العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حسب اللوائح المقررة .ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940// انتهى //12:17ت م0057