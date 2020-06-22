الجوف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأسهم 11 فريقاً ميدانياً متخصصاً في الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات منطقة الجوف في تنفيذ أكثر من 2100 زيارة منزلية أستفاد منها 840 مريضاً ومريضة ،بالإضافة إلى 300 مرافق وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية شهر مايو.وأبانت صحة الجوف أنها نفّذت خلال الفترة نفسها - ولا تزال - عددًا من المبادرات المختصة بالمرضى المدرجين في خِدْمات الرعاية المنزلية بالمنطقة .وشملت تلك المبادرات مبادرة الفرز البصري للمرضى وأهاليهم المرافقين لهم والقائمين على رعايتهم ، ومبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ، ومبادرة الدعم النفسي والإجتماعي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ومبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، ومبادرة تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالمنازل، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي مع ذوي المرضى وغيرها من المبادرات.ويأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //12:21ت م0059