الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الاثنين القادم، دورة تدريبية مجانية عن بعد لتأهيل (3000) شاب وفتاة في مجال القطاع العقاري بعنوان (مقدمة في التقييم العقاري)، ومن الساعة 5 إلى 6:30 مساءً.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع العقاري من الكفاءات الوطنية.وأفاد أن الدورة تستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيها لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال التقييم العقاري واكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ممارسة هذه المهنة، موضحا أن محاور الدورة تتضمن عدد من الموضوعات تشمل التعريف بمهنة التقييم واغراضه، هذا بالإضافة إلى أساليب التقييم الأساسية، والتزامات المقيم المعتمد وتحديد عناصر تقرير التقييم المتوافق مع معايير التقييم الدولية.// انتهى //12:22ت م0060