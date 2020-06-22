الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس مشاركتها في ورشة العمل الافتراضية للمناهج الكشفية العربية المطورة، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – بهدف مراجعة أدلة المناهج بالمراحل الكشفية المختلفة ، وإعدادها للعمل بها وتطبيقها بالجمعيات الكشفية العربية.وأوضح مفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة عبدالله الخضير ، أن الورشة التي استمرت 4 أيام بمشاركة مسؤولي ومفوضي وخبراء ولجان ومستشاري البرامج وتنمية المراحل وتنمية القيادات في الجمعيات الكشفية العربية ، ناقشت في يومها الأخير أسس وضع مناهج البراعم والعصافير، التي أدارها رئيس جمعية فتيان الكشفية المصرية وعضو اللجنة الفرعية للبرامج بالمنظمة الكشفية العربية الدكتور أشرف شعلان ، كما شارك فيها كبير المفوضين بجمعية الكشافة الجوية المصرية القائد علاء حمودة، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع أسس هذه المناهج وتقييم ما هو مطروح ، واستعرضت بعض التجارب في ذلك المجال من الكشافة المصرية والمغرب والإمارات والسودان .وعرض في الجلسة الأخيرة مدير إدارة البرامج في الإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي تطبيق (أنا كشاف) الذي تقوم بإعداده إدارة الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع لجنة البرامج وتقنية المعلومات ،الذي يسمح للبرنامج الكشفي أن يواكب التقنية دون المساس بالأصول والطريقة والتقاليد الكشفية.// انتهى //12:25ت م0062