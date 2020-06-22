حائل 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي إطلاق عدد من البرنامج التدريبية المسائية لأفراد المجتمع "رجال".وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن البرامج التي ستقام مطلع شهر ذو القعدة من العام الحالي تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في " 63 "معهدًا بمختلف مناطق المملكة.وأشار المهندس التميمي أن المبادرة تهدف إلى استفادة أفراد المجتمع من خبرات المؤسسة التقنية والمهنية في البرامج المتعددة التخصصات أبرزها "الحاسب الألي ، الانشاءات المعدنية ، الكهرباء الإنشائية ، الرسم المعماري ، الالكترونيات ، صيانه جوال ، صيانه مصاعد" والتي ينفذها منسوبو المؤسسة المتخصصين بهذه المجالات.بدوره أبان مدير المعهد الصناعي الثانوي بحائل المهندس خلف بن شامان البراك أن التسجيل سيبدءاً يوم الخميس القادم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة : ‪tvtc.gov.sa‬ في ثلاثة تخصصات تتضمن " الكهرباء الإنشائية ، التبريد والتكييف ، ميكانيكا السيارات "// انتهى //12:28ت م0064