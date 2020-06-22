جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسالتزمت الإدارات الحكومية بمنطقة جازان بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم يوم أمس ، بنسبة 75 % تحت شعار "نعود بحذر".والتزم جميع منسوبي الإدارات الحكومية بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بهدف تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقدمت الإدارات الإرشادات والتوجيهات المطلوبة لمنسوبيها أثناء دخولهم مقر العمل، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء العمل ، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية للموظفين والمراجعين .// انتهى //12:29ت م0067