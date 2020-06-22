جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر، تنظيم عدد من المحاضرات الوعظية التي يلقيها عدد من الدعاة عن بعد، وتبث مباشرة عبر إذاعة زدني العلمية بعد صلاة المغرب.وألقى أمس محمد بن زيد المدخلي محاضرة في شرح الأصول الستة، في حين يلقي اليوم محمد بن محمد عكور محاضرة في شرح الأصول الثلاثة، ويوم غدٍ يلقي عبدالله بن محمد النجمي محاضرة في شرح القواعد الأربع، كما يلقي بعد غدٍ يحيى بن عبده مدخلي محاضرة في شرح حديث "بني الإسلام على خمس".وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:11ت م0087