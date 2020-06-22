الكويت 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5061 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 17ر110 مليون سهم تمت عبر 5703 صفقات نقدية بقيمة بلغت 36ر21 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30ر0 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4185 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 82ر59 مليون سهم تمت عبر 2659 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 84ر23 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5505 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 44ر50 مليون سهم تمت عبر 3044 صفقة بقيمة 38ر17 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 92ر12 نقطة ليبلغ مستوى 40ر4160 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 98ر47 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار .// انتهى //13:32ت م0089