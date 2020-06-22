كينشاسا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسمددت الكونغو الديمقراطية حالة الطوارئ الصحية لمدة 15 يومًا، وذلك للمرة الخامسة، منذ إعلانها للمرة الأولى من طرف الرئيس فيليكس تشيسكدي في 24 مارس الماضي.ويأتي هذا التمديد في ظل تزايد انتشار الفيروس في البلاد، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات 5826 حالة مؤكدة، بينها 841 حالة شفاء، و130 حالة وفاة.وشهدت منطقة "جنوب كييفو" خلال الأسابيع الأخيرة تزايد في عدد الإصابات، حيث انتقلت من 4 إصابات إلى 193 حالة مؤكدة.//انتهى//13:34ت م0090