أبها 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة على البسطات العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة أبها.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة الميدانية التي استهدفت الباعة الجائلين المخالفين، نتج عنها مصادرة ٣٤٥٥ ألف كيلوجرام من المواد الغذائية، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعسير، إلى جانب ضبط ٦٧٥ بائعًا مخالف من العمالة الأجنبية خلال شهر، وتطبيق الإجراءات المعمول بها نظاماً بحقهم، لافتاً إلى أن الأمانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع كافة بأبها.// انتهى //13:43ت م0094