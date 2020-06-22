أبهـا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورة تدريبية عن بُعد، خلال الفترة من 6 - 7 من شهر ذي القعدة الجاري تحت عنوان " مهارات تطوير العمل الإداري " وذلك ضمن مشروع "مبادرون".وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن الدورة تستهدف أفراد المجتمع كافة، وتقام عن بعد لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً على مدار اليومين، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعريف بمفهوم العمل الإداري والمهارات الإدارية والمفاهيم الأخرى ذات الصلة، ومناقشة الضرورات التي تدعو إلى الاهتمام بمهارات تطوير العمل الإداري، وتوضيح أنواعها إلى جانب اكتساب طرق ومهارات تنمية وتطوير العمل الإداري، واكتشاف مجالات الإبداع فيه، منوهاً على الراغبين في الالتحاق بالدورة التسجيل من خلال الرابط: https://forms.kku.edu.sa/ar/1353// انتهى //13:50ت م0095