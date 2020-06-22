القاهرة 01 ذو القعدة1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" قدمت نحو 17 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأكدت في بيان عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم، مع ممثل المنظمة في مصر، عبر "الفيديوكونفرانس"، لبحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، أهمية توافق المشروعات التي تنفذها "اليونيسف" في مصر مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.وأشار البيان إلى أن المنظمة استطاعت خلال العامين الماضيين توفير نحو 100 مليون دولار منح لمصر في عدة مجالات للحماية الاجتماعية والصحية للطفل والمرأة منها مشروعات في المناطق الأكثر احتياجا مثل شمال سيناء، بجانب توفير 17 مليون دولار لدعم مبادرات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //13:58ت م0097