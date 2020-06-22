الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسينظم الديوان العامة للمحاسبة من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لقاءً عن بعد بعنوان "قياس أثر العمليات الرقابية وقيمتها المضافة"، وذلك مساء الاثنين 8 / 11 / 1441 هـ بتوقيت المملكة - الساعة الثامنة مساءً - عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM) ، وقناة الديوان المرئية.ويأتي ذلك تعزيزاً للشراكة بين الديوان العام للمحاسبة ونظرائه من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من الدول العربية ، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم الموقعة مع بعض الأجهزة في مجالات تنمية القدرات المؤسسية، وبمتابعة من معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري .وسيشهد اللقاء حواراً متخصصاً يقدمه عدد من المتحدثين من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من الدول العربية، بهدف ضمان جودة العمليات الرقابية وتعزيز مصداقيتها وشفافيتها لدى المستخدمين.وسيركز اللقاء على مجموعة من المحاور المختلفة تتضمن إبراز الأثر الايجابي لمعايير الرقابة وآليات قياسها على القطاع العام، والقيمة المضافة المتحققة من التقارير الرقابية وتحقيقها في ظل جائحة (كوفيد-19)، بالإضافة إلى دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.وبين المستشار ،مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم بن علي الغامدي أن تنظيم مثل هذه اللقاءات دعماً من الديوان العام للمحاسبة للتعاون المهني وتبادل الخبرات والتجارب بينه وبين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية الشقيقة ، مؤكداً أن المركز (تدريب) يستضيف وينظم العديد من الدورات والبرامج واللقاءات التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية، وأيضا لمنسوبي الأجهزة النظيرة عربياً ودولياً.يذكر أن المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة تحتل منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، كذلك النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).// انتهى //14:01ت م0098