جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ممثلاً في قسم الصحة والرقابة على المنشأت البيطرية جولاته التفتيشية على العيادات البيطرية ، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات لأنظمة المنشآت البيطرية أو نظام الرفق بالحيوان بالإضافة إلى تطبيق العيادات الخاصة للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود التي يبذلها المكتب في مراقبة ومتابعة المنشآت والصيدليات البيطرية المنتشرة في المحافظة ، على مدار السنة للتأكد من تماشيهاً مع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لمزاولة هذا النشاط ، حيث يجري خلال هذه الجولات التأكد من مدى صلاحية الأدوية البيطرية ، وأن المواد المعروضة مسموح بها ، وعدم وجود تلاعب في ملصق البيانات ، وكذلك الوقوف على ظروف تخزين الأدوية المعروضة للبيع ، ورخص مزاولة المهنة وفي حال عدم الالتزام بما سبق تُصدر المخالفات والغرامات المالية المناسبة على تلك المنشأت البيطرية التي ضبطت مخالفة للأنظمة واللوائح ، إضافة إلى توجية العيادات بالملاحظات وضرورة عمل المزيد من الاحتياطات الاحترازية للوقاية من تفشي الفيروس .من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين ، لافتاً إلى أنه من حق المستفيدين من المنشآت البيطرية الاطلاع على تراخيص تلك المنشآت والممارسين البيطريين فيها ، التي لا تصدرها الوزارة إلا بعد سلسلة من الاجراءات والاختبارات للتأكد من أهلية الشخص لمزاولة المهنة البيطرية داخل المملكة ، وأن عدم الحصول على تلك التراخيص أو عدم إبرازها للمستفيدين يعد مخالفة تستوجب العقوبة .ودعا المنشآت البيطرية إلى المبادرة بإصدار التراخيص اللازمة من الوزارة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومراعاة تقاليد المهنة البيطرية وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها بكل دقة وأمانة لتفادي إيقاع العقوبات.// انتهى //14:05ت م0099