بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، جرى خلاله تبادل الآراء بشأن الجهود المشتركة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأفاد بيان صحفي صادر عن الخارجية العراقية بأن الوزير العراقي أكد للودريان استمرار الحوارات بين بلاده وبين حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن العمل المُشترَك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بدور فرنسا في مُقارَعة تنظيم داعش، والدعم الذي تقدمه للقوات الأمنيّة العراقية في مجال التدريب، والقضايا اللوجستيّة.وشدد حسين على وجوب احترام جميع الدول لسيادة العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق الحوار، موضحاً أن سياسة الحكومة العراقية الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.من جانبه، أكّد لودريان "دعم بلاده لسيادة العراق، مشدداً على أهمّية تقديم الدعم لجهود تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مُشِيداً بجولة الحوار الإستراتيجية الأولى التي جرت مؤخراً بين بغداد وواشنطن، وما تضمّنته من اتفاق على حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة القرار العراقي.// انتهى //14:45ت م0113