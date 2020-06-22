جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسبدأت صالونات الحلاقة الرجالية بمنطقة جازان والمحافظات التابعة لها اليوم، في استقبال زبائنها من جديد بالتزامن مع العودة الطبيعة للحياة وسط إجراءات احترازية ووقائية، تهدف لحماية العملاء من فيروس كورونا المستجد.والتزمت محال صالونات الحلاقة بجميع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنها لبس الكمام والقفازات ورداء القص وشرط الرقبة والرداء البلاستيكي ونحوها، بالإضافة إلى إرشادات واشتراطات تتعلق بصحة وحماية الزبائن والحلاقين.ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية للتأكد من التزامها بـ"البروتوكولات" الصحية المتبعة.// انتهى //14:52ت م0114