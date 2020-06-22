بريدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسقدّر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أعمال اللجنة النسائية التنموية من خلال مبادراتها التوعوية والاجتماعية التي تقدمها عبر مبادرتي "نحو أسرة سعيدة" و "حنا بخير" لمساندة ودعم الخدمات التنموية والتوعوية بين أفراد المجتمع خلال جائحة كورونا.وعبر سموه عقب اطلاعه على تقرير أعمال اللجنة عن شكره وتقديره للجهود المثمرة التي بذلتها، وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي ودعم البرامج التنموية التي تخدم أبناء وفتيات المنطقة.// انتهى //14:53ت م0115