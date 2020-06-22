الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة الطائف 11 صالوناً للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثفة على المحال التي لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية، كما منعت الأمانة كافة المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصوالين تقديم خِدْمات المساج وتنظيف البشرة في ظل الظروف الراهنة.ونفذت أمانة الطائف حملة رقابية على أنشطة صوالين الحلاقة الرجالية من خلال الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلدية النسائية، للتأكد من تطبيق ضوابط العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات واشتراطات حماية العملاء والموظفين، ومنها استقبال الزبائن بحجز مسبق، والانتظار خارج الصالون، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، ومنع تقديم العروض والتخفيضات التي قد تؤدي إلى الازدحام ، وتوفير أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة (الكمامة، والقفازات، ودرع الوجه / والنظارة، ورداء القص، والرداء القماشي(السترة) والرداء البلاستيكي (السترة)، (وشريط الرقبة) .وألزمت أمانة الطائف محال الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحال قبل فتحها يومياً، بالإضافة إلى التأكد من توفير صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر، ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة.وتجاوزت عدد الحملات الرقابية التي تفذتها الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلديات النسائية أكثر من 130 جولة، شملت صوالين الحلاقة بكافة الفروع البلدية والضواحي .وتستمر الحملة الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على أنشطة المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز وصوالين الحلاقة والمغاسل وجميع الأنشطة المتعلقة بالمستهلك لضمان سلامة الأهالي والتزام الأنشطة بتطبيق التدابير الإلزامية لمكافحة انتشار العدوى، وتراقب البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أكثر من 1800 مرفق تجاري بالطائف والضواحي بخطط رقابية ميدانية على مدار الساعة.// انتهى //15:05ت م0120