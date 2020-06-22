محايل 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة المجاردة أمس جولاتها المكثف على صوالين الحلاقة والتأكد من توفر السلامة الوقائية والتزامهم بالتعليمات وقد أسفرت الجولة عن إغلاق تسعة محالَّ لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ومصادرة أدوات الحلاقة غير الصالحة لاستخدام الآدمي .وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني بأن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة وصوالين التجميل، مشددا على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة .// انتهى //15:11ت م0123