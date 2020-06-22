الدمام 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه في ديوان الإمارة اليوم، بالرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي.وأكد سموه على أهمية دور قطاع الطيران المدني، في نقل المواطنين العائدين من خارج المملكة، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الطبية والمواد التموينية والدعم اللوجستي عبر خدمات الشحن الجوي، مشيراً إلى أهمية العمل على متابعة التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية، والشركات المشغلة، بما يضمن سلامة الجميع، ويوفر منشأة آمنة للمسافرين والمستفيدين من الخدمات المساندة.وأشاد سموه بجهود منسوبي الشركة في استقبال رحلات عودة المواطنين من الخارج، وتقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية لإنجاز عودة المواطنين، حاثاً على ضرورة مواصلة العمل، والحرص على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي الشركة التوفيق.من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن العتيبي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الشركة، وحرصهما على توفير منشأة آمنة للمسافرين، وتعزيز دور المطار في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية.// انتهى //15:34ت م0125