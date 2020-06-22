سكاكا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تعازيه للموظف في إمارة المنطقة عبدالله بن منصور الحبردي في وفاة والده " رحمه الله ".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالحبردي ، داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب عبدالله الحبردي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//15:34ت م0126