الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو", استعدادها للتعاون مع المنظمة الدولية للإبل (ICO)، في كل ما له علاقة بتسليط الضوء على إسهام الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام, عادةً تلك الجهود ضمن أولوياتها .جاء ذلك في خطاب رسمي أرسلته منظمة " اليونسكو " إلى الشيخ فهد بن حثلين رئيس المنظمة الدولية للإبل (ICO) ، حيث رحبت اليونسكو بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للإبل (ICO) الخاصة بحماية وتعزيز الموروث الثقافي للإبل، وكل ما يتعلق به من أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية .وهنأ مساعد المدير العام للثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أرنستو أوتون نيابة عن مديرها العام، رئيس المنظمة الدولية للإبل، بقوله " أهنئكم على انعقاد الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض بتاريخ 26 يناير 2020 الذي كان لي شرف المشاركة فيه"؛ مشيراً إلى أن التزام المنظمة الدولية للإبل كان "مشهوداً له فيما يتعلق بحماية وتعزيز تقاليد الأسلاف, فضلاً عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة", مرحباً بسبل التعاون المشتركة بين منظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للإبل، وسبل بحث المشاريع المستقبلية المحتملة بين المنظمتين .يشار إلى أن رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين قد بحث خلال لقائه مع مساعد المدير العام لليونسكو أرنستو أوتون، في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض خلال يناير الماضي، سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية عن الإبل وموروثها الشعبي في العالم، وكذلك التعريف بمهام اليونسكو الثقافية لدى المهتمين بالإبل وأنشطتها .// انتهى //16:38ت م0155