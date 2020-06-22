أبها 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، مبادرة مسابقة الخط العربي، التي تأتي ضمن مشروع "مبادرون" وتنفذها الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للمهتمين بالخط العربي من المواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي تزامنًا مع عام الخط العربي 2020، وتماشيًا مع رؤية المملكة ومع دور وزارتي التعليم والثقافة في النهوض بمجالات التعليم والثقافة المختلفة وتعزيز حضور الخط العربي في جميع القطاعات، لنشر الوعي بأهمية هذا الإرث الحضاري بوصفه أحد الفنون الثقافية والتاريخية والجمالية التي اكتسبت أهمية وشرفًا بالغين، مؤكدًا دعم الجامعة الدائم لكل ما يخدم المجتمع والوطن في مختلف المجالات.من جهته نوه عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر عقيل أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المبدعين وتشجيعهم، ودعم الحركة الثقافية والمعرفية والاهتمام باللغة العربية وفنون الخط العربي لتأصيل الثروة اللغوية والحفاظ عليها وتعزيزها مجتمعيًّا والعمل على تفعيل المبادرات والمشاريع التي تنمي المهارات على اختلاف المجالاتها، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تستمر ثلاثة أسابيع وتجمع نخبة من الخطاطين المحكمين في المملكة العربية السعودية، لافتاً النظر إلى أن المبادرة تتضمن سبعة فروع للمنافسة هي خط الثلث، وخط الثلث الجلي، وخط النسخ، وخط الرقعة، والخط الكوفي، وخط الديواني، وخط النستعليق، وذلك بمجموع جوائز تصل إلى ٨٠ ألف ريال.من جانبه أوضح وكيل العمادة للتطوير والجودة الدكتور أحمد الزاملي أن هذه المسابقة تسعى إلى نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي في المملكة، وإظهار النواحي الجمالية للخط العربي، وتنوع أشكاله، وتقدير قيمة الخط العربي كحرفة يدوية أصيلة، واكتشاف المبدعين في الخط العربي، وإتقان الصورة الصحيحة للحرف والكلمة، والحفاظ على قيم الخط وأساليبه، والاعتزاز باللغة العربية بجميع فنونها، وحُسْن استثمار أوقات الفراغ والتعرف على بعض القواعد الإملائية الرئيسة، وتنمية الاتجاه الإيجابي نحو أهمية استخدام مهارات الكتابة الصحيحة، وتنمية الثروة اللغوية وتوسيع الخبرات والمعارف، والتعود على التأني والنظام عند الكتابة، ومنح الفرص للمبتدئين المهتمين بالخط العربي وتوفير المعرفة التي يحتاجونها، داعيًا الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لها على الرابط https://calligraphy.kku.edu.sa/// انتهى //16:42ت م0157