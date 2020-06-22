سكاكا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية، التي تنطلق الأسبوع المقبل وتستهدف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.وأوضح الدكتور الغامدي أن لائحة الوظائف التعليمية نقلة نوعية وتطويرية في قطاع التعليم بالمملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تسعى لتحقيق تمهين المعلم وتعزيز قدراته ومهاراته وتطويره من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه.وأكد أن اللائحة احتوت حوافز ومميزات تسهم في تعزيز الكفاءة في الأداء بما يحسن نواتج التعلم.من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد بن عبدالله الرويشد أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لتنفيذ خطة التوعية بالتعاون مع مدربين ومدربات من إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، من خلال برامج الاتصال المرئي عن بعد، تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى نهاية هذا الشهر، بحيث يستفيد منها الجميع في فهم اللائحة ومعرفة أبرز ملامحها، كذلك شروط وضوابط الترقيات لمن يشغل الرتب التعليمية.// انتهى //16:49ت م0158