الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأصيب خمسة من لاعبي النجم الأحمر بفيروس كورونا المستجد بعد خوضهم العديد من المباريات أمام آلاف الأشخاص بحسب ما أعلن النادي بطل الدوري الصربي لكرة القدم.وكشف النادي أن أربعة من أصل خمسة لاعبين كانوا يعانون من عوارض فيروس كورونا ولم يخوضوا آخر مباراة للفريق يوم السبت الماضي, مشيراً إلى أن اللاعبين في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي".ويأتي الإعلان بعد 12 يوماً من مباراة الديربي ضد بارتيزان بلغراد التي أقيمت أمام 16 ألف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في أوروبا منذ تفشي وباء "كوفيد-19" وأدى إلى إيقاف النشاط الكروي في القارة.وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه آواخر مايو وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي.واحتفل لاعبو النجم الأحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري يوم السبت الماضي بعد خوضهم مباراتهم الأخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر أمام جمهور قدر بنحو 10 آلاف متفرج.// انتهى //16:52ت م0160