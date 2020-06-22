الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت رابطتا بطولتي اليابان لكرة القدم والبيسبول اللتين تأثرتا بفيروس كورونا المستجد، أنهما ستسمحان لعدد محدد من المتفرجين لدخول الملعب خلال منافسات اللعبتين ابتداء من العاشر من يوليو المقبل.وقال رئيس رابطة دوري البيسبول أتسوشي سايتو اليوم : "تعين علينا الأخذ في الحسبان الوضع في الوقت الحالي لكننا تلقينا الضوء الأخضر من الحكومة للسماح للمتفرجين بحضور مبارياتنا ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل".أما نظيره رئيس رابطة كرة القدم ميتسورو موراي فأكد أن عودة المتفرجين ستكون في التاريخ ذاته بالنسبة إلى أنصار اللعبة.ولا يمكن على أي حال لأي ملعب استقبال أكثر من 5 آلاف متفرج أو شغل أكثر من 50 في المئة من سعته في حال كانت أقل الأخيرة من 10 آلاف مقعد.وكانت منافسات دوري البيسبول، اللعبة الأكثر شعبية في اليابان، انطلقت الجمعة وراء أبواب موصدة بعد توقف دام ثلاثة أشهر.أما منافسات البيسبول فهي معلقة منذ نهاية فبراير الماضي لكنها ستعاود نشاطها في الرابع من يوليو المقبل وراء أبواب موصدة.// انتهى //16:57ت م0162