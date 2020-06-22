الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسيسعى نادي برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيك بلباو غداً في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان برشلونة تعادل بدون أهداف أمام مضيفه إشبيلية يوم الجمعة الماضي، فخسر الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح ريال مدريد الفائز أمس على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.ولن تكون مهمة النادي الكاتالوني سهلة كون أول خسارة تلقاها هذا الموسم كانت في الجولة الأولى من المسابقة أمام أتلتيك بلباو الذي ينافس بدوره على بطاقة الدوري الأوروبي على الأقل, وبلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية التي سيواجه فيها ريال سوسيداد، وسيضمن تأهله إلى يوروبا ليغ في حال تتويجه باللقب.ويدرك برشلونة جيداً أن إهدار أي نقطة غداً سيكلفه غالياً في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات الست الأخيرة خاصةً وأن الريال سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً أمام ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر.// انتهى //17:00ت م0165