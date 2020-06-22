الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان ) برنامج الصيف " عن بٌعد " للمستفيدين، بدعم ورعاية من أوقاف عبد الله بن عبد الكريم البواردي، ويستمر لـ 3 شهور، ويتضمن باقة متنوعة من البرامج الهادفة لصالح أبناء الجمعية، في كافة فروعها البالغ عددها 20 فرعاً في الرياض ومحافظاتها.ويشمل برنامج الصيف تنوعاً في ما يقدمه للأبناء بحيث تم مراعاه أعمار المشاركين فيه، من خلال برنامج تربويات، وبرنامج مواهب إنسان الذي يحتوي على فنون الرسم والإلقاء، وذلك لاكتشاف مواهب الأبناء، وتنمية مهاراتهم الواعدة، حيث سيتنافس المشاركون في رسم شعار الجمعية، وكذلك رسم تعبيري يحاكي مبادرة #نعود-بحذر وذلك لترسيخ مفهوم أهمية الاحترازات من فايروس كورونا، إضافة إلى برنامج " وجهات إنسان" ويشتمل على مجموعة من المسابقات الثقافية إلكترونيا، لإثراء المعرفة لدى المشاركين في كافة المجالات.كما ستنفذ الجمعية برنامج "ابتسامات " ، ودوري "فيفا إنسان" في ألعاب "البلاستيشن" حيث سيتم إجراء منافسات بين الأبناء المشاركين من كل فرع ثم الترشيح للتصفيات النهائية .وتهدف الجمعية من إقامة المهرجان الصيفي " عن بُعد " استمرارا للفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجمعية لأبنائها سنويا، بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وتماشياً مع التطورات الراهنة، وحرصاً على سلامة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، حيث أقرت الجمعية مع بداية الأزمة إيقاف جميع البرامج والأنشطة داخل الجمعية وخارجها، وفي نادي إنسان الاجتماعي ونادي الفتيات، وقد أتاحت الجمعية تواصل الأبناء والأسر إلكترونياً لتقديم الخدمات والمشاركة في برامج وأنشطة الجمعية "عن بُعد".// انتهى //17:01ت م0166