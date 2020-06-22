جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسوظفت أمانة محافظة جدة عدداً من اللوحات الإعلانية في مجال التوعية والثقيف عبر بث الرسائل التي تدعو شرائح المجتمع المختلفة للتقيد بالاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والمنتشرة في مختلف الشوارع والطرقات الرئيسة والميادين العامة بالمحافظة .وشهدت محافظة جدة ، إطلاق شاشة إعلانية ضخمة مقابل ميدان الكرة الأرضية بارتفاع 70 متراً ، وعرض 50 متراً ، وتتمتع بدقة غير مسبوقة تصل إلى 7,3 ملايين بكسل ، وذلك كخطوة لدعم جهود أمانة جدة في تجميل المدينة وبرنامج مستقبل المدن السعودية الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الذي يهدف إلى بناء هوية المدن الذكية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة ، وتعزيز البُعد الإنساني في المدن ، وتحسين تنافسيتها بين نظيراتها من مدن العالم .من جهته أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي ، أن الأمانة حرصت على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع ، وذلك عبر عرض الرسائل التي تحمل مضامين توعوية تجاه فيروس كورونا والتعامل معه بما تقتضيه هذه الظروف التي يتم عرضها بشكل مستمر على مدار ساعات اليوم على اللوحات والشاشات الإعلانية المختلفة الأحجام .وعد مثل هذه المبادرات واجباً وطنياً ، ينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في مكافحة جائحة كورونا ، مشيداً بتعاون المواطنين والمقيمين مع هذه البرامج التي ترفع لديهم منسوب الثقافة والتوعية للحد من تفشي الفيروس مما يعزز مسؤوليتهم المجتمعية في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع .// انتهى //17:02ت م0167