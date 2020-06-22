حفر الباطن 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسقدمت الفرق الصحية بحفر الباطن، الإرشادات والمعلومات التوعوية لمنسوبي شرطة المحافظة، استمراراً لحملاتها التوعوية، للالتزام بالتعليمات الوقائية ورفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع .وأكدت صحة حفر الباطن على الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد، إضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري لمنسوبي شرطة المحافظة وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية والعادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع .// انتهى //18:11ت م0193