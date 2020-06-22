الباحة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسيواصل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة دراستهم للفصل الصيفي عن بعد عبر منظومة التعلم الإلكتروني (رافد) في 527 مقررًا دراسيًّا.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ قرار الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي يتوافق مع خطة الجامعة في إكمال مسيرتها الأكاديميّة، والتعليميّة، بما يحقّق أهدافها التي تصب في المقام الأول في مصلحة طلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة –أعزها الله-؛ لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة، والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف، ووفق أعلى المعايير.وشدّد على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق التعليمات والتدابير، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من تفشي الجائحة, موجهاً شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة، على ما يقدّمونه من جهود مميّزة في الأداء والتفاعل منذ بداية الفصل الصيفي عكستها إحصاءات الفصل خلال الفترة الماضية.بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنّ جامعة الباحة تقدّم الفصل الصيفي عبر منظومة التعلم الإلكتروني (رافد) عن بعد لــ 5990 طالباً وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة بواقع 527 مقررًا دراسيًّا، في 12 كلية من كليات الجامعة، وسط خدمات تقنية متقدّمة وفّرتها الجامعة. مشيرًا إلى أنّه في ضوء مقاييس نظام التعلم عن بعد (منظومة رافد ) خلال الفترة الماضية من الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم على نظام رافد 64561 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الواجبات الإلكترونية 11167، فيما بلغ إجمالي الجلسات الافتراضية التي أنشئت 3645 جلسة، وكانت المدة الإجمالية لجميع الجلسات يتجاوز 11800 ساعة.// انتهى //18:12ت م0194