الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسشهدت المراكز والأسواق التجارية بمحافظة الدوادمي أمس، إقبالا من المتسوقين بعد رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.ورصدت " واس " الحركة الاقتصادية في المراكز والأسواق التجارية وسط التزام تام من قبل المتسوقين والعاملين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مما يعكس الوعي المجتمعي لديهم، حيث أقيمت نقاط فحص لقياس درجة حرارة جميع المتسوقين عند مداخل تلك المراكز والأسواق والتأكد من لبس الكمامة وتوفير أدوات التعقيم وتعقيم عربات التسوق، إضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية التي توكد أهمية التباعد وارتداء الكمامة وعدم ملامسة الأسطح والحرص على التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامتهم.// انتهى //18:16ت م0197