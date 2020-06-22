القطيف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال اليومين الماضيين، جولات تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية، وصالونات الحلاقة، بالمحافظة، للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق سوبرماركت ومحل خضار وفواكه في صفوى، وإتلاف١١٠ كجم من الخضار والمجمدات التي ظهرت عليها علامات التلف، وكُشك كوفي شوب في محطة وقود في تاروت، لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعمالة بلا شهادات صحية، وأتلف ١٢٣ لتراً من مشروبات الطاقة والمنكهات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.وأضاف، أن الفرق التفتيشية رصدت منذ الصباح الباكر من يوم أمس، ٢٢ صالوناً خلال تفقدها لـ ١٠٥ صالونات حلاقة، إذ أغلقت الصالونات غير الملتزمة بالبروتوكولات والتعليمات الاحترازية، وذلك انسجاماً مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، لحماية المجتمع من مخاطر انتقال العدوى.وأكد المهندس الحسيني، حرص البلدية على تطبيق التعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحية، وتفعيل قواعد التباعد الجسدي، لتوفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعياً المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز "940".// انتهى//.18:18ت م0198