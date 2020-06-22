رفحاء 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم 8 محال للحلاقة الرجالية لمخالفتها الإجراءاتِ الاحترازيةَ الوقائية، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك خلال جولات رقابية على محال الحلاقة وأماكن التجميل النسائية.وأوضح رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة و التجميل، واتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين. مشدداً على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //18:19ت م0199