القاهرة 01 ذو القعدة1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي.وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، أن الوزيرين استعرضا مُجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وسُبل الدفع قُدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، كما تم التشاور بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.// انتهى //18:23ت م0202