سياسي / وزير الخارجية المصري ونظيره العماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
القاهرة 01 ذو القعدة1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي.
وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، أن الوزيرين استعرضا مُجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وسُبل الدفع قُدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، كما تم التشاور بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.
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