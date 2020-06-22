رياضي / ممرات المشاة بمحافظة جدة تشهد إقبال المتنزهين وسط وعي بالتزام الإجراءات الإحترازية
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
شهدت ممرات المشاة بمحافظة جدة إقبال المتنزهين من محبي ممارسة رياضة المشي وسط وعي كامل بالتزام الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار " نعود بحذر" في استشعارٍ للمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف التدابير .
وعملت أمانة محافظة جدة على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها والأدوات الرياضية التي تشتمل عليها ، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية للمحافظة ، ومتاحة للمواطنين والمقيمين .
من جهتهم أكد مرتادو ممرات المشاه على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر ، إضافة لتطبيق التعليمات الصادة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها .
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18:37ت م
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