عمّان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً الخطر الذي سيمثله تنفيذ قرار إسرائيل على تحقيق السلام العادل والشامل.كما بحث الجانبان، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //18:42ت م0207