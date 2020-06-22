إسلام آباد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسلقي مسؤول أمني باكستاني مصرعه بهجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة كوهات شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مسؤول يعمل بدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة يدعى "وزير خان" عندما كان عائداً إلى منزله، مما أدى إلى مصرعه قبل نقله إلى المستشفى.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع وقامت بعملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.// انتهى //19:30ت م0217