كيب تاون 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي امخيزي اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 97302 حالة.وأوضح أنه سجلت 4621 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدًا أن عدد حالات التعافي وصل إلى 51608 حالات، مقابل 1930 حالة وفاة من بينها 53 حالة جديدة.// انتهى //19:32ت م0219