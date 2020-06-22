رياضي / الصالات الرياضية بالطائف تعاود مزاولة أنشطتها وسط اشتراطات احترازية

الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
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الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
عاودت الصالات والمراكز الرياضية في محافظة الطائف أنشطتها وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة في الضوابط الطبي المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏
وشهدت المراكز الرياضيه بالمحافظة إقبالاً ‏يضفي عليها الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها الجهات المعنية بالجانب الرياضي من خلال إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء ، وذلك احترازا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏
// انتهى //
19:45ت م
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