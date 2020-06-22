الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسعاودت الصالات والمراكز الرياضية في محافظة الطائف أنشطتها وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة في الضوابط الطبي المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏وشهدت المراكز الرياضيه بالمحافظة إقبالاً ‏يضفي عليها الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها الجهات المعنية بالجانب الرياضي من خلال إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء ، وذلك احترازا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏// انتهى //19:45ت م0222