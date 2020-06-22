رياضي / الصالات الرياضية بالطائف تعاود مزاولة أنشطتها وسط اشتراطات احترازية
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
عاودت الصالات والمراكز الرياضية في محافظة الطائف أنشطتها وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية المعلنة في الضوابط الطبي المخصص لهذه الأنشطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشهدت المراكز الرياضيه بالمحافظة إقبالاً يضفي عليها الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها الجهات المعنية بالجانب الرياضي من خلال إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء ، وذلك احترازا لضمان سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.
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19:45ت م
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