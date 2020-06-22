الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأطلقت مساعدة مدير صحة الطائف للخدمات الطبية الدكتورة لمياء الزبيدي النظام الإلكتروني للتقارير الطبية والخدمات المصاحبه له والمتعلقة بتقارير الإصابات والحوادث والمدة الشفائية والعديد من الخدمات الأخرى.جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمستشفى قيا العام التي تواصل من خلالها الخدمات الطبية تهيئة عدد من المواقع للجاهزية لجميع الاحتمالات المتوقعة.واطلعت الزبيدي على الخدمات الطبية والعلاجية إلى جانب آداء عيادات "تطمن" والدور الذي تقوم به للمساعدة في الوصول لحالات كورونا ومتابعة جاهزية العناية المركزة في إطار تحركات صحة الطائف الحثيثة بايجاد البدائل والخطط لأكثر من محور ومنها أسرة العناية المركزة وتهيئة أقسام عناية متخصصة في عدد من المستشفيات الطرفية لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية بالطائف وهو الأمر الذي يعمل على تحقيقه المساعد العلاجي بالتعاون مع مديري المستشفيات لدعمها بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة.مما يذكر أن نظام التقارير الإلكتروني مشروع تتبناه إدارة السجلات الطبية في صحة الطائف حيث يتيح للمستخدمين طباعة التقارير باللغة العربية والإنجليزية وإرفاق الخطابات الحكومية، ورفع إحصائيات أسبوعية بالتقارير المنجزة.// انتهى //19:51ت م0223